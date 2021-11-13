خبر في الجول – جلسة بين كارتيرون والزمالك لحسم ملف المدرب الجديد.. وطرح اسم صبري

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 13:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - كارتيرون - البنك الأهلي

يعقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، جلسة مع إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة من أجل حسم ملف المدرب الجديد بالجهاز الفني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك ستناقش كارتيرون حول هوية العنصر الجديد، والمتوقع انضمامه إلى الجهاز الفني.

اسم محمد صبري نجم الزمالك السابق، طٌرح اسمه ضمن المرشحين للتواجد بالجهاز الفني خلال الساعات الماضية، ليدخل في القائمة بجانب أحمد عبد المقصود، وأمير عبد العزيز.

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وتريد إدارة الزمالك، إضافة عنصر مصري جديد في الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون بعد رحيل أسامة نبيه عن الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

كان كارتيرون قد جدد تعاقده مع الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي، ولمدة ثلاث سنوات.

الدوري المصري الزمالك باتريس كارتيرون
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