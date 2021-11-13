أحمد عبد القادر: حديث موسيماني معي يساعدني على التطور.. وأشكر جمهور الأهلي

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 22:50

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - أحمد عبد القادر

يرى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أن المباريات الودية هي فرصة مميزة لتطبيق أفكار المدير الفني للفريق وذلك قبل عودة الدوري مرة أخرى.

وشارك عبد القادر في فوز الأهلي على منية سمنود بنتيجة 7-1 في مباراة ودية استعدادا لاستئناف الدوري.

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وقال عبد القادر عبر قناة الأهلي: "نحاول تطبيق أفكار المدير الفني في المباريات الودية حتى نستطيع الظهور بشكل جيد في المباريات الرسمية".

وواصل "خلال المباراة الودية أمام سمنود شارك أكثر من لاعب في مراكز مختلفة حتى يكون الجميع جاهز للعب في أي مكان يطلبه من المدير الفني".

وأكمل "أحاول أن يكون لدي مرونة للمشاركة في أكثر من مركز وأتمنى أن يكون لدي استمرارية في اللعب بشكل جيد مع الفريق".

وتابع "بدأنا الموسم بشكل مميز ونتائج رائعة وأتمنى أن نستمر على هذا في الفترة المقبلة".

وتحدث عن الجمهور قائلا: "الجمهور يدعم الفريق بشكل قوي وأشكرهم على ذلك لأن في وجود الدعم الفريق سيكون قادرا على اللعب بشكل مميز وتحقيق نتائج جيدة".

وأتم تصريحاته "موسيماني يتحدث معي باستمرار عن الإيجابيات والسلبيات وهذا أمر جيد ويساعدني في تطوير نفسي".

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