الأهلي - بين الانطلاقة الرائعة والتحديات المقبلة.. للإجابة على 3 أسئلة خلال توقف الدوري

انطلاقة رائعة حققها الأهلي في الجولات الأولى من الدوري المصري، ليتصدر الفريق الأحمر قمة الترتيب قبل توقف المسابقة لخوض منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وافتتح الأهلي الدوري بفوز كبير على الإسماعيلي برباعية دون رد، ثم انتصر على البنك الأهلي بهدف، قبل أن يزين انتصاراته بالفوز الكبير على الزمالك في مباراة القمة بنتيجة 5-3.

ولكن ما هي أسباب انطلاقة الأهلي القوية في الدوري، وهل أصبحت الضغوط أقل على بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد الانتصارات الثلاثة؟ وما هي التحديات والصعوبات التي ستواجه الأهلي بعد استئناف الدوري؟

هذا ما يجاوب عليه FilGaol.com من خلال نجوم الأهلي السابقين:

هادي خشبة

وقال هادي خشبة نجم الأهلي السابق لـFilGoal.com: "إنطلاقة الأهلي القوية تعود إلى أكثر من سبب، أهمها العاملالنفسي ورغبة اللاعبين في مصالحة الجماهير بعد خسارة الدوري الموسم الماضي، وقرعة بداية المسابقة خدمت الفريق بشكل كبير ووضعت له مواجهة قوية مبكرا نجح في استغلالها لإرسال رسائل مبكرة لجميع الفرق أنه لن يفرط في اللقب".

وأضاف "وجود عناصر مميزة وصفقات قوية مثل بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وغيرهم منحوا الفريق قوة كبيرة، وأيضا طريقة اللعب صنعت الفارق".

وواصل "مكاسب موسيماني عديدة بعد أن نجح في مصالحة الجماهير واكتسب الثقة أمام اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، وكل هذه مكاسب بخلاف الفوز على الزمالك في القمة".

وأكمل "لا أرى أن فترة التوقف ستمثل أي عائق للأهلي لأنها ستكون فرصة جيدة للتخلص من نشوة الفوز الكبير على الزمالك، وكذلك خروج اللاعبين الدوليين من أجواء الدوري، حتى ضغط المباريات في الفترة المقبلة لن يمثل أي أزمة لأن قائمة الفريق تضم 30 لاعبا وجميعهم جاهز للمشاركة".

ربيع ياسين

من جانبه قال ربيع ياسين نجم الأهلي السابق لـFilGoal.com: "انطلاقة الأهلي المميزة ترجع إلى الإدارة المحترفة التي دعمت الجهاز الفني ووثقت به رغم خسارة الدوري والسوبر، وكذلك الاستقرار داخل الفريق بالإضافة إلى الصفقات القوية وتراكم الخبرات لدى اللاعبين مثل أفشة ومحمد شريف والسولية ومحمد الشناوي وغيرهم وإدارة الفريق بشكل صحيح".

واستمر في تصريحاته "موسيماني حصل على دفعة كبيرة سوف تمنحه مظلة يتحرك تحتها لفترة طويلة بعد أن اهتزت الثقة به بعد خسارة الدوري والسوبر".

وشدد "التوقف يضر بأي فريق واللاعبين بعد مباراة الزمالك وصلوا لمستوى فني وبدني مميز، ومع التوقف سيحتاج الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق من جديد، وأيضا الإصابات خطر يهدد الفريق والدليل على ذلك تعرض عمار حمدي للإصابة في مباراة ودية".

أسامة عرابي

أما أسامة عرابي نجم الأهلي السابق قال لـFilGoal.com: "السبب في انطلاقة الأهلي المميزة الحافز الكبير لدى اللاعبين لتعويض خسارة الدوري في الموسم الماضي خاصة وأن الفريق واجه فرقا كبيرة مثل الإسماعيلي الذي تسبب في تعطيله الموسم الماضي وكذلك البنك الأهلي فضلا عن الزمالك الفائز باللقب".

وأكمل "من ضمن أسباب ظهور الأهلي بمستوى مميز أيضا هو اختيار العناصر المميزة التي انضمت للفريق بكل عناية، والمنافسة في كل المراكز بين جميع اللاعبين".

وشرح "جودة اللاعبين والصفقات القوية ظهرت بشكل مميز ورغم كل ذلك لا يزال الوقت مبكرا على تقييم الفريق".

وعن موسيماني قال: "بالفعل هناك ضغوط كثيرا تخلص منها المدير الفني واكتسب مساحة أكبر من ثقة الجمهور".

وأتم تصريحاته "بشكل عام يبقى شبح الإصابات وضغط المباريات أمر يؤرق الجهاز الفني، ولكن الأهلي لديه البدائل الجاهزة دائما".