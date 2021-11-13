شوقي غريب يضم رباعي النصر إلى معسكر المنتخب الأولمبي

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 20:35

كتب : رضا السنباطي

شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي

قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ضم 4 لاعبين من نادي النصر الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، وذلك لمسعكر الفريق استعدادا لخوض تصفيات الأمم الإفريقية.

ووقع اختيار غريب على الرباعي حسن كوتا ومحمد سعد ومحمد المحمدي وأمجد نجم.

وعقد المدرب جلسة مع اللاعبين الأربعة عقب انضمامهم وذلك لتحفيزهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لإثبات الوجود وحجز مقاعدهم في المنتخب.

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وتم اختيار هذا الرباعي للمنتخب بعد ظهورهم بشكل جيد خلال مشاركاتهم مع فريق الشباب في النصر من مواليد 2001، حيث تم تصعيدهم للفريق الأول تحت قيادة المدرب ياسر رضوان.

يذكر أن تصفيات أمم إفريقيا ستبدأ في أكتوبر 2022، على أن تقام البطولة في 2023 ويتأهل من خلالها الثلاثة الأوائل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شوقي غريب منتخب مصر الأولمبي
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