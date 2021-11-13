الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد 7 جولات

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 18:52

كتب : رضا السنباطي

وائل علي لاعب الألومينيوم

انفرد وائل علي مهاجم الألومينيوم بصدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.

واستمر وائل علي في التألق، إذ وصل إلى 7 أهداف في 7 مباريات.

يقدم لكم FilGoal.com ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.

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وائل علي في المركز الأول برصيد 7 أهداف، ثم يأتي الثلاثي وليد عطية لاعب بترول أسيوط، ومحمد جدو لاعب أسوان، ومحمد مناع لاعب كيما أسوان في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

ويحل حسن ديالو لاعب قنا في الترتيب خامس برصيد 4 أهداف، بالشراكة مع وائل فراج مهاجم بني سويف.

ويأتي ترتيب هدافي المجموعة كالتالي:

الدرجة الثانية وائل علي الألومينيوم
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