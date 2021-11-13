الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد 7 جولات
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 18:52
كتب : رضا السنباطي
انفرد وائل علي مهاجم الألومينيوم بصدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.
واستمر وائل علي في التألق، إذ وصل إلى 7 أهداف في 7 مباريات.
يقدم لكم FilGoal.com ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.
وائل علي في المركز الأول برصيد 7 أهداف، ثم يأتي الثلاثي وليد عطية لاعب بترول أسيوط، ومحمد جدو لاعب أسوان، ومحمد مناع لاعب كيما أسوان في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.
ويحل حسن ديالو لاعب قنا في الترتيب خامس برصيد 4 أهداف، بالشراكة مع وائل فراج مهاجم بني سويف.
ويأتي ترتيب هدافي المجموعة كالتالي:
صراع من نوع آخر في مجموعة الصعيد على صدارة الهدافين ⚽️🔥 pic.twitter.com/AMnsw1bc2E— FilGoal (@FilGoal) November 13, 2021
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