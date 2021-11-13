العجوز لـ في الجول: نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية قبل لقاء الزمالك

شدد أحمد العجوز مدرب عام الإسماعيلي على أن الاهتمام بالجانب النفسي أهم ما ركز عليه الفريق استعدادا للقاء الزمالك.

ويلتقي الزمالك والإسماعيلي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري يوم الجمعة المقبل.

وقال العجوز لـ FilGoal.com: "نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق حتى الآن في مسابقة الدوري".

وتابع "مواجهة الزمالك صعبة وتزيد من صعوبتها النتائج التي مر بها الفريق".

وواصل "هناك رغبة من جانب كل اللاعبين في تعديل وضع الفريق".

وأضاف "الجهاز المعاون المحلي سوف يجتمع اليوم مع المدير الفني الجديد للفريق ومعه جهازه المعاون الأجنبي من أجل التعارف والاتفاق على أسلوب العمل وتواصل الاستعداد للقاء الزمالك".

وتولى خوان براون تدريب الإسماعيلي عقب توقيعه العقود أمس. (طالع تفاصيل التعاقد)

وستكون أول مواجهة للأرجنتيني ضد الزمالك في التاسع عشر من نوفمبر الجاري بعد نهاية التوقف الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري المصري بلا رصيد من النقاط عقب مرور ثلاث جولات.

ويصحب الأرجنتيني براون معه أخصائي لياقة بدنية بينما سيتواجد أحمد العجوز كمدرب عام ومحمد حمص مدرب للفريق.