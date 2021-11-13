العجوز لـ في الجول: نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية قبل لقاء الزمالك

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 16:32

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

شدد أحمد العجوز مدرب عام الإسماعيلي على أن الاهتمام بالجانب النفسي أهم ما ركز عليه الفريق استعدادا للقاء الزمالك.

ويلتقي الزمالك والإسماعيلي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري يوم الجمعة المقبل.

وقال العجوز لـ FilGoal.com: "نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق حتى الآن في مسابقة الدوري".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف – تفاصيل تعاقد الإسماعيلي مع خوان براون خوان براون يتولى تدريب لـ الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش وصول خوان براون لبدء مهمة تدريب الإسماعيلي

وتابع "مواجهة الزمالك صعبة وتزيد من صعوبتها النتائج التي مر بها الفريق".

وواصل "هناك رغبة من جانب كل اللاعبين في تعديل وضع الفريق".

وأضاف "الجهاز المعاون المحلي سوف يجتمع اليوم مع المدير الفني الجديد للفريق ومعه جهازه المعاون الأجنبي من أجل التعارف والاتفاق على أسلوب العمل وتواصل الاستعداد للقاء الزمالك".

وتولى خوان براون تدريب الإسماعيلي عقب توقيعه العقود أمس. (طالع تفاصيل التعاقد)

وستكون أول مواجهة للأرجنتيني ضد الزمالك في التاسع عشر من نوفمبر الجاري بعد نهاية التوقف الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري المصري بلا رصيد من النقاط عقب مرور ثلاث جولات.

ويصحب الأرجنتيني براون معه أخصائي لياقة بدنية بينما سيتواجد أحمد العجوز كمدرب عام ومحمد حمص مدرب للفريق.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
العجوز لـ في الجول: نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية قبل لقاء الزمالك الأهلي يكتسح منية سمنود بسباعية وديا في الجول يكشف – تفاصيل تعاقد الإسماعيلي مع خوان براون خبر في الجول – جلسة بين كارتيرون والزمالك لحسم ملف المدرب الجديد.. وطرح اسم صبري خوان براون يتولى تدريب لـ الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية - انتصار الإنتاج الحربي وكفر الشيخ والألومنيوم 16 دقيقة | الدرجة الثانية
تصفيات المونديال - الكاميرون تشعل المجموعة الرابعة باقتناص الصدارة من كوت ديفوار 40 دقيقة | تصفيات كأس العالم
العجوز لـ في الجول: نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية قبل لقاء الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - تفاصيل إصابة فتوح أمام أنجولا ساعة | منتخب مصر
الأهلي يكتسح منية سمنود بسباعية وديا 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: لاعبو مالي يغيبون عن المران احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
دي بروين يكشف طلبه من فيفا بشأن اقتراح إجراء المونديال كل عامين 2 ساعة | أوروبا
في الجول يكشف – تفاصيل تعاقد الإسماعيلي مع خوان براون 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح