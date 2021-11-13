في الجول يكشف – تفاصيل تعاقد الإسماعيلي مع خوان براون

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 14:29

كتب : ياسر الشريف

خوان براون - يحيى الكومي - الإسماعيلي

يكشف FilGoal.com تفاصيل تعاقد الأرجنتيني خوان براون مع الإسماعيلي.

وأعلن الدراويش أمس التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الأرجنتيني. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فأن الأرجنتيني وقع على عقد يمتد لـ 3 سنوات.

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وسيتقاضى الأرجنتيني رفقة 2 من المساعدين 25 ألف دولار شهريا.

ويتضمن التعاقد حصول المدرب على شهرين شرط جزائي في حالة فسخ النادي لتعاقد المدرب.

في حين يدفع المدرب 600 ألف دولار في حالة فسح تعاقده مع الإسماعيلي.

هذا ويقود الأرجنتيني أول مران له غدا الاحد وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم بعد خوض الفريق لمباراتين وديتين.

الأرجنتيني البالغ 44 عاما بدأ مشواره التدريبي مع فريق الهلال السعودي للشباب في 2016.

وقاد الفريق الأول للهلال لحصد لقب الدوري السعودي بعدما قاد الفريق في آخر 9 مباريات في 2018.

ودرب الوحدة السعودي خلفا لأحمد حسام ميدو في 2019، كما تولى مهمة تدريب منتخب الأرجنتيني للناشئين تحت 17 عاما.

وستكون أول مواجهة للأرجنتيني ضد الزمالك في التاسع عشر من نوفمبر الجاري بعد نهاية التوقف الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري المصري بلا رصيد من النقاط عقب مرور ثلاث جولات.

ويصحب الأرجنتيني براون معه أخصائي لياقة بدنية بينما سيتواجد أحمد العجوز كمدرب عام ومحمد حمص مدرب للفريق.

وأعلن خوان براون عبر حسابه الشخصي على إنستجرام رحيله عن قيادة منتخب شباب الأرجنتين.

وتوجه براون بالشكر للاتحاد الأرجنتيني على تلك الفترة التي قضاها مع الفريق مشددا على سعادته بالعمل مع شباب الأرجنتين.

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