الأهلي يكتسح منية سمنود بسباعية وديا

اكتسح الأهلي ضيفه منية سمنود بنتيجة 7-1 في مباراة ودية أقيمت على ملعب مختار التتش داخل أسوار النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي للقاء المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

فيما يستعد منية سمنود للقاء الصيد بالمحلة في الدور التمهيدي من كأس مصر.

سجل أهداف الأهلي: كريم فؤاد – أحمد حمدي عبد القادر – حسام حسن (2) – طاهر محمد طاهر – محمود كهربا – حسين الشحات.

وسجل محمد خالد هدف منية سمنود الوحيد.

وجاء تشكيل الأهلي في بداية اللقاء:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

وسط اللعب: طاهر محمد - أحمد عبد القادر - وليد سليمان - عمار حمدي - حسين الشحات

الهجوم: حسام حسن

وصف المباراة

دقيقتان وجاء الهدف الأول، كرة طولية من أحمد حمدي عبد القادر تصل إلى حسين الشحات داخل يمين منطقة الجزاء ليمرر عرضية إلى كريم فؤاد الذي سدد في الشباك.

الهدف الاول النادى الاهلى فى منية سمنود | كريم فؤاد 🥁#يلا_يا_أهلي | #معاك_يا_أهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/S1GNg1JzuU — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) November 13, 2021

وفي الدقيقة التاسعة وبمجهود فردي رائع سجل أحمد حمدي عبد القادر الهدف الثاني، بعدما راوغ 4 لاعبين ومن ثم لعب كرة ثنائية مع حسام حسن مسددا في الشباك ومعلنا الهدف الثاني.

أحمد عبد القادر سجل هذا الهدف في ودية منية سمنود 🤯 🔴🦅 شاهد الهدف 👇pic.twitter.com/H9o2hyIO1Y — FilGoal (@FilGoal) November 13, 2021

وقبل مرور ربع ساعة على بداية اللقاء سجل محمد خالد هدف الضيوف الوحيد في شباك مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 20 أضاف حسام حسن الهدف الثالث من عرضية حسين الشحات.

الهدف الثالث النادى الاهلى فى منية سمنود | حسام حسن 🥁#يلا_يا_أهلي | #معاك_يا_أهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/O349szHw6p — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) November 13, 2021

وبعد 11 دقيقة عزز طاهر محمد طاهر من تقدم الأهلي بالهدف الرابع، بينية من عمار حمدي إلى طاهر الذي سدد على يمين الحارس.

الهدف الرابع النادى الاهلى فى منية سمنود | طاهر محمد طاهر 🥁#يلا_يا_أهلي | #معاك_يا_أهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/IKJtbUELZa — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) November 13, 2021

وفي الدقيقة 36 تعرض عمار حمدي لإصابة قوية لم يستطع على إثرها استكمال اللقاء.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق تفاصيل الإصابة. (من هنـــا)

شاهد اصابة خطيرة لـ عمار حمدى خلال مباراة النادى الاهلى منية سمنود#الاستوديو_التحليلى pic.twitter.com/Ix7OAe2FJe — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) November 13, 2021

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول سجل كهربا الهدف الخامس بعد تمريرة من حسين الشحات.

الهدف الخامس النادى الاهلى فى منية سمنود | محمود كهربا 🥁#يلا_يا_أهلي | #معاك_يا_أهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/9dpDtVnrqd — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) November 13, 2021

في الشوط الثاني وفي الدقيقة 58 سجل حسام حسن ثاني أهدافه برأسية من عرضية كريم فؤاد.

الهدف السادس النادى الاهلى فى منية سمنود | حسام حسن 🥁#يلا_يا_أهلي | #معاك_يا_أهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/L83aC81TbX — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) November 13, 2021

وفي الدقيقة 86 استطاع حسين الشحات أن يدون أول أهدافه في اللقاء بتسديدة في الشباك العلوية منهيا المباراة بسباعية مقابل هدف.