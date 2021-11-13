الأهلي يكتسح منية سمنود بسباعية وديا

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

الأهلي يفوز وديا على منية سمنود

اكتسح الأهلي ضيفه منية سمنود بنتيجة 7-1 في مباراة ودية أقيمت على ملعب مختار التتش داخل أسوار النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي للقاء المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

فيما يستعد منية سمنود للقاء الصيد بالمحلة في الدور التمهيدي من كأس مصر.

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سجل أهداف الأهلي: كريم فؤاد – أحمد حمدي عبد القادر – حسام حسن (2) – طاهر محمد طاهر – محمود كهربا – حسين الشحات.

وسجل محمد خالد هدف منية سمنود الوحيد.

وجاء تشكيل الأهلي في بداية اللقاء:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

وسط اللعب: طاهر محمد - أحمد عبد القادر - وليد سليمان - عمار حمدي - حسين الشحات

الهجوم: حسام حسن

وصف المباراة

دقيقتان وجاء الهدف الأول، كرة طولية من أحمد حمدي عبد القادر تصل إلى حسين الشحات داخل يمين منطقة الجزاء ليمرر عرضية إلى كريم فؤاد الذي سدد في الشباك.

وفي الدقيقة التاسعة وبمجهود فردي رائع سجل أحمد حمدي عبد القادر الهدف الثاني، بعدما راوغ 4 لاعبين ومن ثم لعب كرة ثنائية مع حسام حسن مسددا في الشباك ومعلنا الهدف الثاني.

وقبل مرور ربع ساعة على بداية اللقاء سجل محمد خالد هدف الضيوف الوحيد في شباك مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 20 أضاف حسام حسن الهدف الثالث من عرضية حسين الشحات.

وبعد 11 دقيقة عزز طاهر محمد طاهر من تقدم الأهلي بالهدف الرابع، بينية من عمار حمدي إلى طاهر الذي سدد على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 36 تعرض عمار حمدي لإصابة قوية لم يستطع على إثرها استكمال اللقاء.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق تفاصيل الإصابة. (من هنـــا)

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول سجل كهربا الهدف الخامس بعد تمريرة من حسين الشحات.

في الشوط الثاني وفي الدقيقة 58 سجل حسام حسن ثاني أهدافه برأسية من عرضية كريم فؤاد.

وفي الدقيقة 86 استطاع حسين الشحات أن يدون أول أهدافه في اللقاء بتسديدة في الشباك العلوية منهيا المباراة بسباعية مقابل هدف.

الأهلي منية سمنود في الدوري الدوري المصري
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