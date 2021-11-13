إصابة عمار حمدي
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 13:55
كتب : FilGoal
تعرض عمار حمدي لاعب الأهلي لإصابة خلال مباراة فريقه الودية ضد منية سمنود اليوم السبت.
وأصيب لاعب وسط الأهلي بعد التحام قوي مع لاعب منية سمنود ليغادر الملعب في الشوط الأول وشارك محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا منه.
وكشف الأهلي تعرض لاعبه لكدمة قوية في قصبة القدم بعد خضوعه لفحوصات من قبل الطبيب أحمد أبو عبلة.
ويتقدم الأهلي على ضيفه منية سمنود بنتيجة 5-1 مع نهاية الشوط الأول في اللقاء الجاري على ملعب مختار التتش.
ويخوض الأهلي المباراة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
ويلعب المباراة بتشكيله البديل في ظل انضمام لاعبيه الدوليين لمنتخبات بلادهم.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بعد فوزه في اول ثلاث جولات.
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