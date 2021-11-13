تايمز: سترلينج يفكر في الانتقال لـ برشلونة

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 13:01

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي

يفكر رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي في الانتقال على سبيل الإعارة لصفوف برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية فأن رحيم يسعى للعودة مرة أخرى للمشاركة كأساسي مع سيتي ولا زال مهتما بتجديد تعاقده مع النادي.

وإذا لم يتغير الوضع في يناير المقبل فأن الجناح الإنجليزي سيفكر في الخروج على سبيل الإعارة إلى برشلونة.

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وشارك سترلينج (26 عاما) في 15 مباراة بقميص سيتي مساهما بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما، إذ يلعب في أغلب المباريات كبديل.

وأبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لـ برشلونة اهتماما بضم الجناح الإنجليزي.

ويمتد تعاقد سترلينج مع سيتي حتى صيف 2023.

وبقميص سيتي سجل الجناح الإنجليزي 116 هدفا وصنع 89 في 307 مباراة.

وقد يكون سترلينج ثاني صفقات برشلونة بعدما أعلن أمس البلاوجرانا ضم البرازيلي داني ألفيش في صفقة انتقال حر.

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