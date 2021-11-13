مدرب أنجولا لـ في الجول: اعتذرنا لـ كيروش بعد المباراة

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 11:31

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - أنجولا

كشف بيدرو جونسالفيس مدرب أنجولا اعتذاره لنظيره في مصر، كارلوس كيروش، بعد واقعة اعتداء لاعب من الأول على الأخير.

وأثناء المباراة بين المنتخبين وإثر تدخل قوي على أيمن أشرف دار حوار حاد بين كيروش ولاعب من أنجولا قبل أن يدفع اللاعب مانويل لويس شو مدرب مصر وينشب شجار بين الطرفين.

وانتهت المباراة بنتيجة 2-2 ليضمن الفراعنة تأهلهم إلى المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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وعلق كيروش على الواقعة بعد المباراة موضحا أن لاعب أنجولا "تفوه بكلمات غير لائقة".

بينما صرح جونسالفيس لـFilGoal.com "إنه شجار طبيعي يحدث في كرة القدم بسبب حدة المباريات، كان علينا التحلي بالهدوء والعقلانية في هذه اللحظات".

وأضاف "بعد المباراة قدمنا اعتذارنا لكيروش ومساعديه".

وتأخر منتخب مصر بهدفين عند الدقيقة 36 لكنه قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمد النني.

ثم أدرك أكرم توفيق التعادل في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وضمن الفراعنة تصدر ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات بالوصول للنقطة 11.

ويستضيفون فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وسيلعب منتخب مصر المرحلة النهائية في مارس المقبل ضد فريق تحدده قرعة.

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