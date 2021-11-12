تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 23:52

كتب : نادر عيد

عمر مرموش - مصر وليبيا

حجز الفراعنة مقعدهم ضمن 10 منتخبات ستتنافس على التأهل لكأس العالم قطر 2022 بعدما بلغوا النقطة 11 في ترتيب المجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا بالتعادل مع أنجولا 2-2 اليوم الجمعة.

لحق رفاق النجم محمد صلاح بمنتخبات السنغال والمغرب ومالي وتتبقى 6 مقاعد شاغرة أخرى.

10 فرق سيتأهل منها 5 فقط إلى كأس العالم المقبلة.

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الموعد

ستجري المرحلة النهائية بنظام مباراتي ذهاب وإياب في الأسبوع الأخير من مارس المقبل. وستجري القرعة في 18 ديسمبر المقبل.

النظام

سيقسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات العشرة إلى مستويين وفقا لتصنيفه، الفرق الخمسة الأعلى في التصنيف ستواجه نظيرتها الأقل.

وستستضيف الفرق الأقل في التصنيف مباريات الذهاب بينما تخوض الإياب خارج أرضها.

المنافس

تأهلت منتخبات السنغال والمغرب ومالي ومصر حتى الآن، وتبدو الجزائر وتونس ونيجيريا قريبة جدا.

ويبقى الصراع حاميا الوطيس في ثلاث مجموعات أخرى، كوت ديفوار تنافس الكاميرون على مقعد، الكونغو الديمقراطية تنافس بنين، وجنوب إفريقيا تنافس غانا.

سيعتمد فيفا في قرعة المرحلة النهائية على آخر تصنيف للمنتخبات والذي سيصدر بعد نهاية التوقف الدولي الحالي.

وإذا استمر منتخب مصر سادسا في ترتيب قارة إفريقيا، مثلما هو الحال الآن، فإنه قد يواجه أحد المنتخبات الخمسة الأولى.

بينما لو صعد للتصنيف الأول فإنه سيواجه منتخبا أقل منه في التصنيف.

والتصنيف الحالي للمنتخبات التي بلغت المرحلة الأخيرة أو فرصتها قائمة:

20 - السنغال

27 - تونس

29 - المغرب

30 - الجزائر

36 - نيجيريا

44 - مصر

52 - غانا

53 - كوت ديفوار

54 - الكاميرون

57 - مالي

61 - بوركينا فاسو

66 - جنوب إفريقيا

67 - الكونغو الديمقراطية

76 - كاب فيردي

83 - بنين

87 - زامبيا

115 - إفريقيا الوسطى

126 - غينيا الاستوائية

طالع الموقف في كل المجموعات بالضغط هنا

منتخب مصر تصفيات كأس العالم
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