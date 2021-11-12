تصفيات كأس العالم - إيطاليا تفرط في التأهل وتؤجل صراعها مع سويسرا للجولة الأخيرة

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 23:45

كتب : FilGoal

إيطاليا - سويسرا

تأجل حسم بطاقة التأهل المباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية، بتعادل إيطاليا وسويسرا 1-1 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

تعادل رفع رصيد إيطاليا في صدارة الترتيب إلى 15 نقطة، وبنفس الرصيد يحل منتخب سويسرا ثانيا بفارق الأهداف.

الجولة الأخيرة سيحل منتخب إيطاليا ضيفا على نظيره الأيرلندي الشمالي، بينما يستضيف منتخب سويسرا نظيره البلغاري.

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المباراة بدأت سريعة من الضيوف، مجهود فردي من مرتدة لنواه أوكافور من الجهة اليسرى ليمرر كرة عرضية خارج منطقة الجزاء وسدد سيلفان فيديمر كرة صاروخية تهز شباك جانلويجي دوناروما في الدقيقة 11.

ولأول مرة تهز سويسرا شباك إيطاليا منذ 2010 عندما سجل خوكان إنلر في شباك إيطاليا من خارج منطقة الجزاء أيضا.

رد إيطاليا جاء في الدقيقة 36 بعرضية من لورينزو إنسيني أودعها جيوفاني دي لورينزو برأسية في الشباك.

وبعد دقيقتين أعلن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور صحة الهدف عقب مطالعة تقنية الفيديو.

إثارة المباراة ظلت حتى الأنفاس الأخيرة، دومينيكو بيراردي سقط داخل منطقة الجزاء وعقب مطالعة الـ VAR احُتسبت ركلة جزاء لإيطاليا في الدقيقة 89.

جورجينيو انبرى للركلة لكنه سدد كرة أعلى من عارضة يان سومر ليظل التعادل سائدا.

وأهدر جورجينيو ركلته الثالثة على التوالي مع منتخب إيطاليا والثانية ضد سويسرا، بعدما سجل من قبل في 6 مناسبات.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع كاد دوناروما أن يُكلف إيطاليا نقاط المباراة بعدما ضغط عليه ثنائي هجومي سويسرا، لكن دافيدي كالابريا شتت في الوقت المناسب.

لتنتهي المباراة بالتعادل بين المنتخبين في انتظار الحسم بالجولة الأخيرة.

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