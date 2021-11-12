حجازي: منتخب مصر أظهر شخصيته.. كيروش شدد على البداية القوية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - أحمد أيوب - مران منتخب مصر

يرى أحمد حجازي مدافع مصر أن الفريق برهن على شخصيته القوية بالتعادل مع مضيفته أنجولا بنتيجة 2-2 بعدما كان متأخرا بهدفين.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

مصر

وحجز منتخب مصر مكانه في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال حجازي عبر قناة أون تايم سبورتس:"هدفنا كان التأهل، لم نبدأ بالشكل المطلوب وهذا منح أنجولا أفضلية، لكن تحسن أداؤنا في نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني".

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وأضاف "العودة بعد التأخر بهدفين خارج ملعبك يدل على شخصية منتخب مصر، كان بمقدورنا الفوز في الشوط الثاني، لكن النتيجة مقبولة إلى حد كبير".

وأردف "(المدرب) كارلوس كيروش شدد لنا على ضرورة البداية القوية لأننا افتقدنا ذلك في المباريات السابقة".

وتأخر منتخب مصر بهدفين عند الدقيقة 36 لكنه قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمد النني.

ثم أدرك أكرم توفيق التعادل في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وضمن الفراعنة تصدر ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات بالوصول للنقطة 11.

ويستضيفون فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وسيلعب منتخب مصر المرحلة النهائية في مارس المقبل ضد فريق تحدده قرعة.

أحمد حجازي منتخب مصر
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