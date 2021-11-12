تصفيات المونديال - بنشرقي يصنع وتيري يغادر مبكرا في فوز المغرب على السودان

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 23:08

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي مع منتخب المغرب

تغلب منتخب المغرب على مضيفه السودان بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تقدم المنتخب المغربي في الشوط الأول سريعا، تحديدا في الدقيقة الثالثة بهدف ريان ماي مهاجم فيرينتسفاروشي المجري.

وشهد الشوط تبديلا مبكرا في صفوف السودان، بخروج سيف تيري مهاجم فاركو المصري ونزول أحمد بيبو بدلا منه في الدقيقة 32.

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ومع بداية الشوط الثاني حل أطهر الطاهر لاعب سموحة بدلا من ياسر مزمل في صفوف السودان.

وسجل ماي ثاني أهداف المغرب في الدقيقة 63 بعد تمريرة حاسمة من منير الحدادي، قبل أن يغادر الملعب ويحل أيوب الكعبي بدلا منه في الدقيقة 71.

أيضا غادر أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان هذه المباراة في الدقيقة 82، ليأتي محمد الشيبي على حسابه.

أخيرا في الدقائق الأخيرة سجل عمران لوزا لاعب واتفورد الهدف الثالث في الدقيقة 93 بعد تمريرة حاسمة من أشرف بنشرقي نجم الزمالك.

بذلك يواصل منتخب المغرب المتأهل سلفا تصدره للمجموعة بالعلامة الكاملة 15 نقطة من 5 انتصارات، فيما يتذيل منتخب السودان هذه المجموعة بنقطتين فقط.

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