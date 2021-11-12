أكرم توفيق يغيب عن لقاء الجابون
الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 22:12
كتب : FilGoal
يغيب أكرم توفيق ظهير أيمن منتخب مصر عن مواجهة الجابون المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
أكرم توفيق
النادي : الأهلي
ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجابون في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.
وتحصّل أكرم توفيق على بطاقة صفراء في الدقيقة 33 إثر عرقلة "زيني" جناح أنجولا متسببا في ركلة جزاء.
وكان أكرم قد حصل على بطاقة صفراء في مواجهة ليبيا في الجولة السابقة بالمباراة التي انتهت بفوز مصر خارج القواعد 3-0.
ويغيب في مباراة أنجولا اليوم محمود حمدي الونش بسبب تراكم البطاقات أيضا.
وكان منتخب الجابون قد فاز على ليبيا بهدف دون رد في الجولة الخامسة ليواصل تمسكه بحظوظه في التأهل. (طالع التفاصيل)
ويحتاج منتخب مصر لنقطة وحيدة من أجل حصد بطاقة التأهل مباشرة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.
وانتهت حظوظ أنجولا في التأهل بعدما حصدوا 3 نقاط فقط في أول 4 جولات.