أكرم توفيق يغيب عن لقاء الجابون

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 22:12

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - مصر وليبيا

يغيب أكرم توفيق ظهير أيمن منتخب مصر عن مواجهة الجابون المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجابون في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتحصّل أكرم توفيق على بطاقة صفراء في الدقيقة 33 إثر عرقلة "زيني" جناح أنجولا متسببا في ركلة جزاء.

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وكان أكرم قد حصل على بطاقة صفراء في مواجهة ليبيا في الجولة السابقة بالمباراة التي انتهت بفوز مصر خارج القواعد 3-0.

ويغيب في مباراة أنجولا اليوم محمود حمدي الونش بسبب تراكم البطاقات أيضا.

وكان منتخب الجابون قد فاز على ليبيا بهدف دون رد في الجولة الخامسة ليواصل تمسكه بحظوظه في التأهل. (طالع التفاصيل)

ويحتاج منتخب مصر لنقطة وحيدة من أجل حصد بطاقة التأهل مباشرة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

وانتهت حظوظ أنجولا في التأهل بعدما حصدوا 3 نقاط فقط في أول 4 جولات.

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