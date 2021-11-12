تصفيات المونديال - الجابون تقضي على آمال ليبيا.. ومصر على بعد نقطة من المرحلة النهائية

قضت الجابون على أحلام ضيفتها ليبيا في التأهل لكأس العالم قطر 2022 بالفوز عليها بهدف اليوم الجمعة في فرانسفيل في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا.

وسجل القائد بيير-ايمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، هدف الجابون من ركلة جزاء في الدقيقة 54 ليمنح فريقه الانتصار الثاني في التصفيات.

ورفعت الجابون رصيدها إلى 7 نقاط لترتقي لوصافة ترتيب المجموعة السادسة مبتعدة بثلاث نقاط عن مصر المتصدرة.

بينما فقدت ليبيا الأمل في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات بعدما توقف رصيدها عند 6 نقاط وتحتل المركز الثالث.

وبذلك بات منتخب مصر في حاجة للتعادل أمام مضيفته أنجولا مساء الجمعة ليحجز مقعده في المرحلة النهائية من التصفيات.

وتحتل أنجولا المركز الرابع في ترتيب المجموعة ورصيدها 3 نقاط.

وتنطلق مباراة مصر وأنجولا الساعة 9 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء ستلعب ليبيا ضد أنجولا بينما تستضيف مصر رفاق أوباميانج في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتأهلت منتخبات السنغال والمغرب ومالي للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا التي تلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويتأهل الفائزون للمونديال.

وستجري قرعة المرحلة الثالثة في 18 ديسمبر المقبل.