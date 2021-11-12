محامي ديالو ينفي التهم و"التمثيل الدرامي المصطنع" في قضية حمراوي

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

خيرة حمراوي وأميناتا ديالو - باريس سان جيرمان

نفت الفرنسية أميناتا ديالو لاعبة وسط باريس سان جيرمان التهم الموجهة لها بمحاولة الاعتداء على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الخميس الماضي، ألقى القبض على ديالو بعدما حاول رجلين ملثمين الاعتداء على حمراوي ولكمها وضربها على ساقيها. (طالع التفاصيل)

وحُجزت ديالو في قسم الشرطة يوم الأربعاء الماضي لمدة 35 ساعة بسبب الاشتباه بها في الهجوم على زميلتها في الفريق.

أخبار متعلقة
قصة لاعبة سان جيرمان التي اعتدت على زميلتها.. وتذكير بواقعة مؤلمة أخرى القبض على لاعبة سان جيرمان عقب محاولة الاعتداء على زميلتها "للقضاء على المنافسة بينهما" بعد غياب.. راموس يشارك في مران سان جيرمان الجماعي سان جيرمان منزعج بسبب انضمام ميسي لمنتخب الأرجنتين

ونشر محامي عبر وكالة الأنباء الفرنسية بيانا ينفى فيه التهم الموجهة قائلا: "تستنكر أميناتا ديالو التمثيل الدرامي المصطنع تماما للتنافس بينها وبين خيرة حمراوي والذي من شأنه أن يبرر إخراجها من زميلتها في الفريق. هذه النظرية لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الطبيعة الحقيقية لعلاقتهم".

وأضاف "يتم الآن النظر في خيوط أخرى أكثر جدية من قبل المحققين، والتي لا تورط موكلتي بأي شكل من الأشكال".

وأتم "أميناتا ديالو تأسف للضجة الإعلامية التي سبق وأن حكمت عليها بلا أساس، وتود تذكيرها بأنها لن تتردد في الدفاع عن حقوقها من خلال الإجراءات القانونية، إذا لزم الأمر، ضد كل تشهير".

ويشغل ثنائي باريس سان جيرمان مركز خط الوسط.

الفرنسية أمانيتا (26 عاما) تلعب في باريس سان جيرمان من 2016.

بينما تقضي الحمراوي (31 عاما) ولايتها الثانية في نادي العاصمة الفرنسية عقب عودتها الصيف الماضي، إذ ارتدت قميص الفريق سابقا بين 2012 و2016.

طالع تفاصيل القصة عبر هذا الفيديو:

باريس سان جيرمان أميناتا ديالو أميناتا ديالو - خيرة حمراوي
نرشح لكم
محامي ديالو ينفي التهم و"التمثيل الدرامي المصطنع" في قضية حمراوي القبض على لاعبة سان جيرمان عقب محاولة الاعتداء على زميلتها "للقضاء على المنافسة بينهما" بعد غياب.. راموس يشارك في مران سان جيرمان الجماعي سان جيرمان منزعج بسبب انضمام ميسي لمنتخب الأرجنتين وكيله: راموس لن يترك باريس باريس ينجو من ريمونتادا في ليلة الهدف الـ 400 لـ نيمار
أخر الأخبار
تشكيل أنجولا - مهاجم فينتسيا وجناح البرتغال السابق يواجهون مصر 4 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - التعادل السلبي يحسم مباراة غينيا وغينيا بيساو 9 دقيقة | تصفيات كأس العالم
محامي ديالو ينفي التهم و"التمثيل الدرامي المصطنع" في قضية حمراوي 15 دقيقة | الدوري الفرنسي
تصفيات المونديال - الجابون تقضي على آمال ليبيا.. ومصر على بعد نقطة من المرحلة النهائية 23 دقيقة | تصفيات كأس العالم
رومانو: تمت.. داني ألفيش يعود إلى برشلونة 27 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - الأهلي يتفوق على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط 35 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: محاولة أخيرة.. مانشستر سيتي يستهدف إنقاذ كين من توتنام 40 دقيقة | ميركاتو
الدرجة الثانية - ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة السابعة 51 دقيقة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 4 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي