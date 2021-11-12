محامي ديالو ينفي التهم و"التمثيل الدرامي المصطنع" في قضية حمراوي

نفت الفرنسية أميناتا ديالو لاعبة وسط باريس سان جيرمان التهم الموجهة لها بمحاولة الاعتداء على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الخميس الماضي، ألقى القبض على ديالو بعدما حاول رجلين ملثمين الاعتداء على حمراوي ولكمها وضربها على ساقيها. (طالع التفاصيل)

وحُجزت ديالو في قسم الشرطة يوم الأربعاء الماضي لمدة 35 ساعة بسبب الاشتباه بها في الهجوم على زميلتها في الفريق.

ونشر محامي عبر وكالة الأنباء الفرنسية بيانا ينفى فيه التهم الموجهة قائلا: "تستنكر أميناتا ديالو التمثيل الدرامي المصطنع تماما للتنافس بينها وبين خيرة حمراوي والذي من شأنه أن يبرر إخراجها من زميلتها في الفريق. هذه النظرية لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الطبيعة الحقيقية لعلاقتهم".

وأضاف "يتم الآن النظر في خيوط أخرى أكثر جدية من قبل المحققين، والتي لا تورط موكلتي بأي شكل من الأشكال".

وأتم "أميناتا ديالو تأسف للضجة الإعلامية التي سبق وأن حكمت عليها بلا أساس، وتود تذكيرها بأنها لن تتردد في الدفاع عن حقوقها من خلال الإجراءات القانونية، إذا لزم الأمر، ضد كل تشهير".

ويشغل ثنائي باريس سان جيرمان مركز خط الوسط.

الفرنسية أمانيتا (26 عاما) تلعب في باريس سان جيرمان من 2016.

بينما تقضي الحمراوي (31 عاما) ولايتها الثانية في نادي العاصمة الفرنسية عقب عودتها الصيف الماضي، إذ ارتدت قميص الفريق سابقا بين 2012 و2016.

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