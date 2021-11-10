القبض على لاعبة سان جيرمان عقب محاولة الاعتداء على زميلتها "للقضاء على المنافسة بينهما"

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلقاء القبض على أميناتا ديالو لاعبة باريس سان جيرمان بسبب محاولة إصابة زميلتها في الفريق خيرة حمراوي.

وأوضح التقرير أن أميناتا حاولت إصابة زميلتها بجروح جسدية من أجل القضاء على المنافسة بينهما في الفريق.

وحدث الأمر عن طريق ثنائي ملثم سحب خيرة من سيارتها ولكمها وضربها على ساقيها.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا "أدان بشدة أعمال العنف المرتكبة".

وأكمل البيان "منذ مساء الخميس 4 نوفمبر، اتخذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة ورفاهية وسلامة لاعبيه".

وأتم "يعمل نادي باريس سان جيرمان مع شرطة فرساي لتسليط الضوء على الحقائق. النادي حريص على تقدم الإجراء وسيدرس المتابعة التي ستعطى له".

Déclaration du club — PSG Féminines (@PSG_Feminines) November 10, 2021

ويشغل ثنائي باريس سان جيرمان مركز خط الوسط.

الفرنسية أمانيتا (26 عاما) تلعب في باريس سان جيرمان من 2016.

بينما تقضي الحمراوي (31 عاما) ولايتها الثانية في نادي العاصمة الفرنسية عقب عودتها الصيف الماضي، إذ ارتدت قميص الفريق سابقا بين 2012 و2016.