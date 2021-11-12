الدرجة الثانية - ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة السابعة

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 19:29

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

عزز عمرو قلاوة لاعب بورتو السويس تصدره لترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد إجراء مباريات الجولة السابعة.

وسجل قلاوة لبورتو في الفوز على بتروجت بنتيجة 2-1.

كما ارتقى أحمد كمال ومحمود حكيم ثنائي الداخلية للمركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل لاعب بعد الفوز على بنها 2-0.

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وجاء ترتيب هدافي المجموعة:

عمرو قلاوة (بورتو السويس) - 5 أهداف

مصطفى طلعت (وادي دجلة) - 3 أهداف

أحمد الصعيدي (زد) - 3 أهداف

أحمد كمال (الداخلية) - 3 أهداف

محمود حكيم (الداخلية) - 3 أهداف

طالع نتائج الجولة السابعة من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

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