الدرجة الثانية - ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة السابعة

عزز عمرو قلاوة لاعب بورتو السويس تصدره لترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد إجراء مباريات الجولة السابعة.

وسجل قلاوة لبورتو في الفوز على بتروجت بنتيجة 2-1.

كما ارتقى أحمد كمال ومحمود حكيم ثنائي الداخلية للمركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل لاعب بعد الفوز على بنها 2-0.

وجاء ترتيب هدافي المجموعة:

عمرو قلاوة (بورتو السويس) - 5 أهداف

مصطفى طلعت (وادي دجلة) - 3 أهداف

أحمد الصعيدي (زد) - 3 أهداف

أحمد كمال (الداخلية) - 3 أهداف

محمود حكيم (الداخلية) - 3 أهداف

إليكم ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة السابعة ⚽️ pic.twitter.com/wGX8KNp1CD — FilGoal (@FilGoal) November 12, 2021

طالع نتائج الجولة السابعة من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.