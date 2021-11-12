الدرجة الثانية - ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة السابعة
الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 19:29
كتب : رضا السنباطي
عزز عمرو قلاوة لاعب بورتو السويس تصدره لترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد إجراء مباريات الجولة السابعة.
وسجل قلاوة لبورتو في الفوز على بتروجت بنتيجة 2-1.
كما ارتقى أحمد كمال ومحمود حكيم ثنائي الداخلية للمركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل لاعب بعد الفوز على بنها 2-0.
وجاء ترتيب هدافي المجموعة:
عمرو قلاوة (بورتو السويس) - 5 أهداف
مصطفى طلعت (وادي دجلة) - 3 أهداف
أحمد الصعيدي (زد) - 3 أهداف
أحمد كمال (الداخلية) - 3 أهداف
محمود حكيم (الداخلية) - 3 أهداف
إليكم ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة السابعة ⚽️ pic.twitter.com/wGX8KNp1CD— FilGoal (@FilGoal) November 12, 2021
طالع نتائج الجولة السابعة من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.
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