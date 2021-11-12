الدرجة الثانية – صراع رباعي مثير على صدارة مجموعة القاهرة

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 16:53

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

تشهد مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية صراعا ناريا على الصدارة بعد نهاية سابع جولات المسابقة.

وانتصر الداخلية على بنها بهدفين دون رد سجلهما أحمد كمال ومحمود حكيم وتم طرد عمرو عبد المجيد حارس بنها.

وفاز الترسانة على وادي دجلة بهدف دون رد سجله إيهاب فؤاد، كما فاز بورتو على بتروجت بهدفين لهدف.

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سجل لبورتو عمرو قلاوة ومحمد أشرف، وسجل حسام البدري هدف بتروجت الوحيد من ركلة جزاء، وتم طرد هادي رياض مدافع الفريق البترولي.

وتعادل القناة مع السويس إيجابيا بهدف لكل فريق.

وانتصر بلبيس على السكة الحديد بهدفين دون رد سجلهما أحمد عيد وإسلام رجب من ركلة جزاء.

وفاز المصرية للاتصالات على بورفؤاد بهدفين لهدف وأهدر عبد الله عبد الرؤوف ركلة جزاء للأخير.

وتعرض هشام زكريا المدير الفني للمصرية للاتصالات لحالة إغماء عقب المباراة.

وستقام غدا السبت مباراتي الإنتاج الحربي ضد النصر والمريخ مع زد.

بتلك النتائج يتصدر الداخلية المجموعة بـ16 نقطة بالتساوي مع زد وللأخير لقاء أقل.

فيما يأتي بورتو السويس ثالثا بـ13 نقطة بالتساوي مع الترسانة.

ويحتل بتروجت المركز الخامس بـ11 نقطة بالتساوي مع المصرية للاتصالات، يليهما وادي دجلة ومنتخب السويس بـ10 نقاط لكل منهما.

ويأتي القناة تاسعا بثماني نقاط بالتساوي مع بلبيس والسكة الحديد.

ويحتل النصر المركز الـ12 بسبع نقاط ثم الإنتاج الحربي بست نقاط وبنها بخمس نقاط والمريخ البورسعيدي بنقطتين.

وأخيرا بورفؤاد بنقطة وحيدة.

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