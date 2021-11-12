ديلي ميل: لامبارد رفض تدريب نورويتش

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 18:05

كتب : عبد الرحمن فوزي

فرانك لامبارد - تشيلسي

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن رفض فرانك لامبارد لمهمة تدريب نورويتش سيتي خلال الفترة المقبلة.

وكان نورويتش قد أعلن إقالة المدرب دانييل فاركي لسوء النتائج بعد تحقيق الفريق لفوز واحد فقط من بداية الدوري.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن لامبارد كان المرشح الأوفر حظا لتولي تدريب نورويتش خلفا لفاركي، ولكن وفقا لديلي ميل فإن لامبارد قد أخبر الإدارة برفضه للعرض.

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وفقا لديلي ميل فإن المرشح الأقرب لتولي مسؤولية تدريب الفريق حاليا هو دين سميث، المدرب الذي رحل عن تدريب أستون فيلا خلال الأيام الماضية والذي تولى ستيفن جيرارد المنصب خلفا له.

وكانت المحطة الأخيرة في مسيرة لامبارد برفقة تشيلسي، قبل أن يرحل في شهر يناير الماضي ليحل توماس توخيل بديلا له.

ويحتل نورويتش سيتي حاليا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد خمس نقاط فقط بعد إنقضاء 11 جولة.

الدوري الإنجليزي الممتاز نورويتش سيتي فرانك لامبارد
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