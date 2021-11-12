أجويرو يعلق على أنباء اعتزاله بسبب مشاكل في القلب

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

كون أجويرو

علق سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة على الأنباء التي ترددت حول أنباء اعتزاله لمعاناته من مشاكل في القلب.

سيرخيو أجويرو

النادي : برشلونة

برشلونة

وكتب أجويرو تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة قائلا: "بالنظر إلى الشائعات فأنا أخبر الجميع أنني أتابع إرشادات أطباء النادي وأجري الفحوصات".

وواصل "سأرى تقدمي خلال 90 يوما، دائما أتحلى بالإبيجابية".

أخبار متعلقة
تقرير: أجويرو مهدد بالاعتزال يوم الملك.. صلاح يفوز بجائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي سبورت: تشافي قال نعم لعودة ألفيش إلى برشلونة.. وموعد الإعلان عن الصفقة تشافي يختار أفضل 4 لاعبين زاملهم في برشلونة "ليس من بينهم ميسي"

وكانت إذاعة "راديو كتالونيا" ذكرت في وقت سابق أن أجويرو أصبح مهددا بالاعتزال بسبب نتائج الفحوصات السلبية التي خضع لها لمعرفة سبب عدم انتظام ضربات في القلب.

يذكر أن أجويرو انضم إلى برشلونة قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مجاني في الانتقالات الصيفية الماضية.

أجويرو برشلونة
نرشح لكم
أجويرو يعلق على أنباء اعتزاله بسبب مشاكل في القلب سبورت: تشافي قال نعم لعودة ألفيش إلى برشلونة.. وموعد الإعلان عن الصفقة تقرير: أجويرو مهدد بالاعتزال إجابة بيل العنيفة عن تمثيل إنجلترا بدلا من ويلز رومانو: برشلونة لم يناقش فكرة عودة ألفيش أخبار سارة لـ تشافي.. تقلص مدة غياب فاتي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – صراع رباعي مثير على صدارة مجموعة القاهرة دقيقة | الدرجة الثانية
تقرير: ميلان يسعى لتمديد عقود ثلاثي الفريق 11 دقيقة | الدوري الإيطالي
المنتخب يقرر عدم اصطحاب وائل جمعة لملعب مواجهة أنجولا.. وسلبية مسحة كل اللاعبين 35 دقيقة | منتخب مصر
أجويرو يعلق على أنباء اعتزاله بسبب مشاكل في القلب 45 دقيقة | الدوري الإسباني
يوم الملك.. صلاح يفوز بجائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشافي يختار أفضل 4 لاعبين زاملهم في برشلونة "ليس من بينهم ميسي" ساعة | أوروبا
سبورت: تشافي قال نعم لعودة ألفيش إلى برشلونة.. وموعد الإعلان عن الصفقة ساعة | الدوري الإسباني
لاعب سان جيرمان السابق: مبابي سيكون في مدريد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 4 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي