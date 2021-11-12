يوم الملك.. صلاح يفوز بجائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي
الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 15:20
كتب : رامي جمال
توج محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بجائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي رسميا.
واختير هدف صلاح المُبهر ضد مانشستر سيتي الأفضل في الشهر المنصرم.
وتفوق هدف صلاح في مانشستر سيتي على هدفه هو شخصيا ضد واتفورد ليحصد الجائزة.
💭 “A goal to dream of” ✨@MoSalah’s solo stunner against Man City is October’s @budfootball Goal of the Month#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/o5KlX7l8Bz— Premier League (@premierleague) November 12, 2021
كما تفوق هدف صلاح ضد سيتي على ماسون جرينوود مع مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، ويوري تيليمانس في المباراة ذاتها ولكن لصالح الثعالب.
هذا بالإضافة لهدف يوري تيليمانس ضد برينتفورد، وكالوم ويلسون مع نيوكاسل ضد كريستال بالاس، وتشي آدامز مع ساوثامبتون ضد واتفورد.
وأخيرا كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ضد توتنام.
وأصبح صلاح أول لاعب يحصد جائزة لاعب وهدف الشهر في الوقت ذاته منذ جيسي لينجارد مع وست هام في شهر مارس من عام 2021.