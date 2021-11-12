يوم الملك.. صلاح يفوز بجائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

توج محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بجائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي رسميا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

واختير هدف صلاح المُبهر ضد مانشستر سيتي الأفضل في الشهر المنصرم.

وتفوق هدف صلاح في مانشستر سيتي على هدفه هو شخصيا ضد واتفورد ليحصد الجائزة.

كما تفوق هدف صلاح ضد سيتي على ماسون جرينوود مع مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، ويوري تيليمانس في المباراة ذاتها ولكن لصالح الثعالب.

هذا بالإضافة لهدف يوري تيليمانس ضد برينتفورد، وكالوم ويلسون مع نيوكاسل ضد كريستال بالاس، وتشي آدامز مع ساوثامبتون ضد واتفورد.

وأخيرا كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ضد توتنام.

وأصبح صلاح أول لاعب يحصد جائزة لاعب وهدف الشهر في الوقت ذاته منذ جيسي لينجارد مع وست هام في شهر مارس من عام 2021.