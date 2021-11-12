للمرة الثانية.. توخيل يفوز بجائزة مدرب الشهر في الإنجليزي

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 14:13

كتب : FilGoal

توخيل - تشيلسي

فاز توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر.

وتوج المدرب الألماني بالجائزة بعدما تفوق على مواطنه يورجن كلوب (ليفربول) وديفيد مويس (وست هام) وباتريك فييرا (أرسنال).

وظفر توخيل بالجائزة أول مرة في شهر مارس الماض.

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جاء ذلك بعدما قاد توخيل فريقه تشيلسي للفوز في كل الأربع مباريات التي خاضها مسجلا 14 هدفا وحافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات.

وتعد هذه هي أول مرة يفوز فيها توخيل بالجائزة الموسم الجاري بعد نونو سانتو مدرب توتنام السابق وميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال.

تشيلسي توخيل
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