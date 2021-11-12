قصة لاعبة سان جيرمان التي اعتدت على زميلتها.. وتذكير بواقعة مؤلمة أخرى
الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 13:38
كتب : FilGoal
فوجئ الوسط الرياضي باعتداء ملثمين على لاعبة باريس سان جيرمان خيرة حمراوي.
لكن المفاجأة الأكبر تمثلت في توجيه أصابع الاتهام لزميلتها في الفريق أميناتا ديالو بسبب المشاركة الأساسية.
قصة تذكرنا بواقعة مؤلمة أخرى حدثت وانتقلت لشاشات السينما.
شاهد ما حدث.
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