عودة استثنائية.. صلاح يكتب التاريخ بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 13:11

كتب : رامي جمال

محمد صلاح يحتفل بالهاتريك في شباك مانشستر يونايتد

كتب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر التاريخ بحصده لجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي رسميا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وأعلن بريميرليج فوز صلاح بالجائزة متفوقا على كل بن تشيلويل (تشيلسي) وماكسويل كورنيت (بيرنلي) وفيل فودين (مانشستر سيتي) وتينو ليفرامينتو (ساوثامبتون) وآرون رامسديل (أرسنال) وديكلان رايس (وست هام) ويوري تيليمانس (ليستر سيتي).

وسجل صلاح خمسة أهداف وصنع أربع خلال أربع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر من بينهم هاتريك تاريخي في شباك مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

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وتعد هذه هي أول مرة يفوز فيها صلاح بالجائزة خلال الموسم الجاري بعد ميكائيل أنطونيو وكريستيانو رونالدو لاعبي وست هام ومانشستر يونايتد.

كما أن هذه هي أول مرة يفوز فيها صلاح بالجائزة منذ شهر مارس عام 2018 والرابعة له في مسيرته بشكل عام.

وكان صلاح مرشحا للفوز بالجائزة في شهر سبتمبر لكن رونالدو فاز بها وبعد الأرقام والأهداف التي سجلها خلال الشهر المنصرم استطاع أن يظفر بها مرة أخرى.

وبعد حصوله على الجائزة للمرة الرابعة يعادل صلاح في عدد مرات الظفر بها كل من دينيس بيركامب وبرونو فيرنانديز وتيري هنري وفرانك لامبارد وبول سكولز وآلان شيرار وجيمي فاردي.

ولا يفصله عن أكثر لاعب توج بالجائزة سيرجيو أجويرو سوى ثلاث مرات أخرى فقط.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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