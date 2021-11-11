كارتيرون يصل القاهرة ويقود مران الزمالك الجمعة

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 23:32

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون مع الزمالك أمام الأهلي

وصل مساء اليوم الخميس باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إلى القاهرة قادما من دبي بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها استغلالا لفترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يقود المدرب الفرنسي مران الزمالك غدا الجمعة والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء بمقر النادي.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية لستة أيام بعد خوض لقاء القمة ضد الأهلي والذي أقيم السبت الماضي.

أخبار متعلقة
لمعسكر 2001.. شوقي غريب يستدعي 8 لاعبين من الزمالك كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 13 منتخب مصر يتمم استعداداته لملاقاة أنجولا

ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون في مقر النادي في الرابعة عصرا، على أن يؤدي الفريق تدريبات بدنية وإطالات في الرابعة والنصف قبل خوص التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

كارتيرون الزمالك
نرشح لكم
كارتيرون يصل القاهرة ويقود مران الزمالك الجمعة لمعسكر 2001.. شوقي غريب يستدعي 8 لاعبين من الزمالك مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد لم يفاوض روقا الإسماعيلي يخسر من طلائع الجيش وديا مران الأهلي – مشاركة وليد سليمان وصلاح محسن ومحمود متولي خبر في الجول - الأهلي يتلقى وعدا بحلول إيجابية في أزمة حكم القمة
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - نتيجة لا تُفيد.. العراق وسوريا يتعادلان دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - ألمانيا تقسو على ليختنشتاين بـ 9 أهداف.. وصراع روسيا وكرواتيا يتأجل للجولة الأخيرة 29 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم – البرتغال تُفرط في الصدارة المنفردة.. وقمة نارية منتظرة ضد صربيا 31 دقيقة | أوروبا
تصفيات كأس العالم - إسبانيا تستثمر هدية السويد وتضرب اليونان بركلة جزاء 36 دقيقة | أوروبا
كارتيرون يصل القاهرة ويقود مران الزمالك الجمعة 44 دقيقة | الدوري المصري
لمعسكر 2001.. شوقي غريب يستدعي 8 لاعبين من الزمالك 58 دقيقة | مصر
كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 13 ساعة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم – بمشاركة تاو.. جنوب إفريقيا على بعد نقطة من المرحلة النهائية ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك