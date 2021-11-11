كارتيرون يصل القاهرة ويقود مران الزمالك الجمعة

وصل مساء اليوم الخميس باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إلى القاهرة قادما من دبي بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها استغلالا لفترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يقود المدرب الفرنسي مران الزمالك غدا الجمعة والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء بمقر النادي.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية لستة أيام بعد خوض لقاء القمة ضد الأهلي والذي أقيم السبت الماضي.

ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون في مقر النادي في الرابعة عصرا، على أن يؤدي الفريق تدريبات بدنية وإطالات في الرابعة والنصف قبل خوص التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.