تصفيات كأس العالم – بمشاركة تاو.. جنوب إفريقيا على بعد نقطة من المرحلة النهائية

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 23:07

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - ناميبيا

تغلب منتخب جنوب إفريقيا على ضيفه زيمبابوي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

شهدت المباراة مشاركة بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري في تشكيل جنوب إفريقيا الأساسي، حتى خروجه في الدقيقة 78 ونزول إيثان بروكس بدلا منه.

سجل تيبوهو موكوينا مهاجم سوبر سبورت الجنوب إفريقي هدف الفوز في الدقيقة 26، بعد تمريرة حاسمة من كيجان دولي لاعب وسط كايزر تشيفس وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

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في المجموعة ذاتها تعادل منتخب غانا مع إثيوبيا بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي أتت في صالح جنوب إفريقيا، متصدر المجموعة السابعة بـ13 نقطة.

المباراة الحاسمة في تحديد هوية المتأهل ستقام في الرابع عشر من نوفمبر الجاري، حين يحل جنوب إفريقيا (13 نقطة) ضيفا على غانا (10 نقاط) ويكفيه التعادل للتأهل، بينما يحتاج منتخب غانا للفوز من أجل التأهل.

تاو جنوب إفريقيا تصفيات كأس العالم
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