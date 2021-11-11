تصفيات كأس العالم - تعادل مُحبط لـ السنغال أمام توجو وإصابة ماني

تعادل منتخب السنغال مع منافسه توجو اليوم الخميس إيجابيا بهدف لمثله في خامس جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحل منتخب السنغال ضيفا على توجو لملاقاته في ملعب كيغي ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

افتتح بابي أبو سيسي أهداف المباراة لصالح منتخب توجو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وأدرك حبيب ديالو التعادل للسنغال في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة إصابة ساديو ماني لاعب منتخب السنغال واضطراره لترك اللقاء مستبدلا متأثرا بإصابته في الشوط الأول.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب السنغال لـ13 نقطة يتصدر بهم المجموعة.

فيما وصل رصيد توجو عند خمس نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه ناميبيا، وأخيرا الكونغو بثلاث نقاط.

وكان منتخب السنغال ضمن بالفعل تأهله للمرحلة النهائية من التصفيات بعدما فاز في أول أربع مباريات له على التوالي.