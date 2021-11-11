تصفيات كأس العالم - بنين على بعد خطوة من المرحلة النهائية بالفوز على مدغشقر

اقترب منتخب بنين خطوة من التأهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك بفوزه على مدغشقر بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

سجل جوديل دوسو لاعب وسط كليرمون الفرنسي هدف بنين الأول في الدقيقة 43، فيما أضاف ستيف موني مهاجم بريست الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 79.

كان هذا فوز بنين الثالث في هذه التصفيات، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين عن الكونغو الديمقراطية، و3 نقاط عن تنزانيا، فيما يتذيل منتخب مدغشقر هذه المجموعة بـ3 نقاط.

ويخوض منتخب بنين مباراة حاسمة في ضيافة الكونغو الديمقراطية في الرابع عشر من نوفمبر الجاري، ويكفيه التعادل للتأهل بينما يحتاج منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الفوز.

على الناحية الأخرى تعادل منتخب الكونغو مع ضيفه منتخب ناميبيا بهدف لكل فريق، في مباراة غير مؤثرة بسير المجموعة.

تقدم ناميبيا في الدقيقة 42 بهدف بيتر شالوليل مهاجم صنداونز الجنوب إفريقي، فيما تعادل منتخب الكونغو بهدف جاي مبينزا مهاجم الوداد المغربي في الدقيقة 54.

الفوز رفع رصيد ناميبيا إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن منتخب توجو الذي يلاقي المتأهل السنغال (12 نقطة)، بينما تذيل منتخب الكونغو هذه المجموعة بـ3 نقاط.