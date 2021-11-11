حارس مرمى مانشستر يونايتد يرغب في الرحيل عن الفريق

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 21:23

كتب : FilGoal

دين هندرسون

يرغب دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد في الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري إن لم يتمكن من المشاركة أساسيا.

دين هندرسون

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها فإن هندرسون يرغب في الرحيل إن لم يتمكن من خطف المركز الأساسي من ديفيد دي خيا.

وأشار التقرير إلى أن الحارس الإنجليزي يدرس فكرة الرحيل معارا في يناير في ظل توفر إمكانية الانضمام إلى نيوكاسل، لكن من المتوقع أن يرفض يونايتد تلك الخطوة.

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وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما مع مانشستر يونايتد الموسم الجاري في مباراة وحيدة.

وكان هندرسون عاد ليونايتد في عام 2020 بعد إعارة لموسمين مع شيفيلد يونايتد.

دين هندرسون مانشستر يونايتد
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