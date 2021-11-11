دي بروين: جوارديولا فعل شيئا لا يحدث كثيرا قبل دربي مانشستر.. لم يعرف كيف سيلعبون
الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 19:19
كتب : FilGoal
كشف كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي عن أمر حدث في مران فريقه لا يحدث كثيرا ولكنه وقع قبل ملاقاة يونايتد في الدربي.
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
وفاز سيتي على يونايتد السبت الماضي في ملعب أولد ترافورد بهدفين دون رد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
وقال دي بروين: "في اليوم السابق للمباريات عادة ما نتدرب على الأمور التكتيكية بناء على طريقة لعب الخصم".
واستدرك "قبل الدربي قال بيب لنا لا أعرف كيف سيلعبون وتوقفنا عن المران بعد 10 دقائق من ذلك".
وأكمل اللاعب البلجيكي "غالبا ما يعرف بيب كيف سيلعب الخصم تلك المرة لم يكن يعرف، لذا لم يكن يعرف ماذا يفعل".
وأتم دي بروين "لقد فعلنا ما نفعله دائما لكنه لم يكن يعرف إن كانوا سيلعبون بثلاثة أو أربعة أو خمسة في الخلف، كم لاعب سيكون في الوسط أو الهجوم".
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