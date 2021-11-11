دي بروين: جوارديولا فعل شيئا لا يحدث كثيرا قبل دربي مانشستر.. لم يعرف كيف سيلعبون

كشف كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي عن أمر حدث في مران فريقه لا يحدث كثيرا ولكنه وقع قبل ملاقاة يونايتد في الدربي.

وفاز سيتي على يونايتد السبت الماضي في ملعب أولد ترافورد بهدفين دون رد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين: "في اليوم السابق للمباريات عادة ما نتدرب على الأمور التكتيكية بناء على طريقة لعب الخصم".

واستدرك "قبل الدربي قال بيب لنا لا أعرف كيف سيلعبون وتوقفنا عن المران بعد 10 دقائق من ذلك".

وأكمل اللاعب البلجيكي "غالبا ما يعرف بيب كيف سيلعب الخصم تلك المرة لم يكن يعرف، لذا لم يكن يعرف ماذا يفعل".

وأتم دي بروين "لقد فعلنا ما نفعله دائما لكنه لم يكن يعرف إن كانوا سيلعبون بثلاثة أو أربعة أو خمسة في الخلف، كم لاعب سيكون في الوسط أو الهجوم".