منتخب مصر للشباب يتفوق على الجزائر في بطولة شمال إفريقيا

واصل منتخب مصر تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية وفاز على نظيره الجزائري بهدف دون مقابل في بطولة شمال إفريقيا للمنتخبات للشباب.

وجاء هدف فوز مصر على الجزائر من توقيع أحمد إيشو.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 6 نقاط عقب الفوز على ليبيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.

وسيلتقي شباب مصر مع موريتانيا في الجولة المقبلة يوم 13 من الشهر الجاري.

🔴 فوز منتخب الشباب على نظيره الجزائري بهدف وحيد أحرزه أحمد إيشو وذلك ضمن الجولة الثانية لبطولة شمال افريقيا للشباب المقامة حاليًا بتونس 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/t39726wvyP — EFA.eg (@EFA) November 11, 2021

ويقود محمود جابر مدرب الإسماعيلي الأسبق منتخب مصر للشباب.

🔴🗒 قائمة منتخب الشباب المشاركة في بطولة شمال افريقيا التي انطلقت اليوم بفوز مصر على ليبيا 2-1 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/B6uRbcjaeg — EFA.eg (@EFA) November 9, 2021

النسخة الحالية تقام في تونس وتشهد مشاركة 5 منتخبات بنظام المجموعة الواحدة.

وتضم البطولة منتخبات: مصر – تونس – الجزائر – ليبيا – موريتانيا.

تاريخيا تعد مصر ثاني أكثر منتخب تتويجا بلقب برصيد 3 ألقاب آخرها عام 2012 بعد تونس حاملة لقب آخر نسختين وصاحبة الـ 6 ألقاب.