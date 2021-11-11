منتخب مصر للشباب يتفوق على الجزائر في بطولة شمال إفريقيا

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 18:56

كتب : FilGoal

يوسف محمد يحتفل بهدف منتخب مصر للشباب الثاني في النيجر

واصل منتخب مصر تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية وفاز على نظيره الجزائري بهدف دون مقابل في بطولة شمال إفريقيا للمنتخبات للشباب.

وجاء هدف فوز مصر على الجزائر من توقيع أحمد إيشو.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 6 نقاط عقب الفوز على ليبيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.

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وسيلتقي شباب مصر مع موريتانيا في الجولة المقبلة يوم 13 من الشهر الجاري.

ويقود محمود جابر مدرب الإسماعيلي الأسبق منتخب مصر للشباب.

النسخة الحالية تقام في تونس وتشهد مشاركة 5 منتخبات بنظام المجموعة الواحدة.

وتضم البطولة منتخبات: مصر – تونس – الجزائر – ليبيا – موريتانيا.

تاريخيا تعد مصر ثاني أكثر منتخب تتويجا بلقب برصيد 3 ألقاب آخرها عام 2012 بعد تونس حاملة لقب آخر نسختين وصاحبة الـ 6 ألقاب.

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