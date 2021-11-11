دوري أبطال إفريقيا للسيدات – وادي دجلة يودع البطولة.. وتأهل هاساكس ومالابو

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 18:02

كتب : FilGoal

وادي دجلة - كرة قدم سيدات

ودع فريق وادي دجلة للسيدات دوري أبطال إفريقيا اليوم الخميس بالتعادل إيجابيا بهدفين لكل فريق مع هاساكس الغاني.

والتقى وادي دجلة مع منافسه هاساكس في ملعب الدفاع الجوي في ثالث جولات دوري الأبطال ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتحت جاسمين تيريزا أهداف اللقاء لدجلة في الدقيقة التاسعة.

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وأدركت فاوستينا أيدو التعادل للفريق الغاني في الدقيقة 21.

ولكن بعد خمس دقائق عاد دجلة للتقدم عن طريق نهى عبد العزيز.

وفي الدقيقة 49 أدرك هاساكس التعادل مرة أخرى عن طريق فيرونيكا أبياه.

وفي لقاء أخرى أقيم في ذات التوقيت ضمن منافسات المجموعة نفسها تعادل ماندي المالي إيجابيا بهدف لمثله مع مالابو كينجس.

بتلك النتيجة تصدر هاساكس المجموعة بسبع نقاط يليه مالابو بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن دجلة الذي جاء ثالثا بعدد النقاط ذاته.

فيما جاء ماندي المالي رابعا بنقطة وحيدة فقط.

وتقام المرحلة النهائية من البطولة في مصر من الخامس إلى الـ19 من شهر نوفمبر الجاري.

وادي دجلة دوري أبطال إفريقيا للسيدات
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