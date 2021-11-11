تصفيات كأس العالم - فوز الكونغو الديمقراطية يشعل مجموعتها.. وتعادل غانا

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 17:23

كتب : FilGoal

منتخب غانا

اختتمت منافسات مباريات الثالثة عصرا من الجولة الخامسة بـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة هيكتور كوبر في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل أمام تنزانيا ليشعل المجموعة العاشرة.

بينما تعادل منتخب غانا أمام مضيفه إثيوبيا بهدف لكل فريق لمصلحة جنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة السابعة.

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وأخيرا خطف منتخب أوغندا التعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويقام الدور النهائي من خمس مباريات بين الفرق العشرة ذهابا وإيابا ليتأهل خمسة منتخبات إلى كأس العالم.

ورفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 8 نقاط بينما تجمد رصيد تنزانيا عند 7 نقاط قبل الجولة الأخيرة بينما بنين في المركز الثاني بـ7 نقاط قبل مواجهة مدغشقر مساء اليوم الخميس.

ويستضيف الكونغو الديمقراطية منتخب بنين في الجولة الختامية في مباراة قد تكون الحاسمة للفريق المتأهل.

أما منتخب غانا فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بينما رفع منتخب إثيوبيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة بـ 10 نقاط قبل مواجهة زيمبابوي متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويحل منتخب جنوب إفريقيا ضيفا على غانا في الجولة الأخيرة التي ستحسم المتأهل من المجموعة.

بينما رفع منتخب أوغندا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بعد التعادل مع كينيا التي رفعت رصيدها إلى 3 نقاط، وإذا نجح منتخب مالي في تحقيق الفوز يضمن رسميا التأهل للمرحلة الختامية.

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