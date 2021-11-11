محمد صلاح يتوج بجائزة أجمل أهداف ليفربول في أكتوبر

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر أكتوبر الماضي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

واحتلت أهداف صلاح المراكز الثلاثة الأولى في التصويت الجماهيري على أجمل هدف في الشهر.

رائعة الدولي المصري أمام مانشستر سيتي حصدت المركز الأول، تلاها هدفه المدهش أمام واتفورد، ثم الهدف الذي أتم به ثلاثيته التاريخية أمام مانشستر يونايتد.

هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها صلاح بالجائزة هذا الموسم، فقد اقتنصها ساديو ماني في أغسطس وفاز بها نابي كيتا في سبتمبر.

في اليوم نفسه، حصد محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي من قبل رابطة المحترفين.

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑺𝒂𝒍𝒂𝒉 🤩 A magnificent final five for your October Goal of the Month... won in style by @MoSalah's brilliant individual effort 👏 pic.twitter.com/9OjPh21nSn — Liverpool FC (@LFC) November 11, 2021

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 218 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.