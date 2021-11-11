محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل في أكتوبر من رابطة المحترفين
الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 12:38
كتب : FilGoal
حصد محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي من قبل رابطة المحترفين.
وكان صلاح ينافس ثنائي تشيلسي ريس جيمس وبن تشيلويل بجانب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي وكونور جالاجير لاعب كريستال بالاس وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.
وسجل صلاح خمسة أهداف في المباريات الأربعة التي خاضها في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر.
🙌 Our October Premier League PFA @VertuMotors Fans’ Player of the Month is @mosalah!#PFAFPOTM | @LFC pic.twitter.com/QOTog9bBGU— Professional Footballers' Association (@PFA) November 11, 2021
يذكر أن صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.
وينافس قائم منتخب مصر أيضا على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.
صلاح هو اللاعب الوحيد الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي أكثر من مرتين في موسم واحد.
فقد فاز بها 3 مرات في موسم 2017-2018، في نوفمبر 2017 وفبراير ومارس 2018.