محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل في أكتوبر من رابطة المحترفين

حصد محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي من قبل رابطة المحترفين.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكان صلاح ينافس ثنائي تشيلسي ريس جيمس وبن تشيلويل بجانب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي وكونور جالاجير لاعب كريستال بالاس وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.

وسجل صلاح خمسة أهداف في المباريات الأربعة التي خاضها في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر.

يذكر أن صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وينافس قائم منتخب مصر أيضا على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي أكثر من مرتين في موسم واحد.

فقد فاز بها 3 مرات في موسم 2017-2018، في نوفمبر 2017 وفبراير ومارس 2018.