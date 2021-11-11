مدرب جديد لـ تريزيجيه.. جيرارد يتولى قيادة أستون فيلا

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 12:18

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد مدربا جديدا لأستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر، تعيين ستيفن جيرارد كمدير فني جديد خلفا لدين سميث.

وأفاد النادي في بيان يوم الخميس: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تعيين ستيفن جيرارد كمدرب جديد للفريق".

وقال كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي للنادي: "منذ انتقاله إلى التدريب بعد مسيرته اللامعة كلاعب، بدأ ستيفن بإدارة وتطوير أفضل اللاعبين الشباب في أكاديمية ليفربول، وهي تجربة نقدرها بشكل كبير في أستون فيلا".

أخبار متعلقة
هندرسون يتحدث عن صناعة هدف صلاح الشهير في سقوط يونايتد التاريخي موراتا: بسبب الانتقادات لم أستطع ترك الفراش زامورانو: صلاح ضمن أفضل 4 مهاجمين في العالم.. وهذا من يستحق الكرة الذهبية مدافع وست هام: صلاح بلا عيوب.. إنه الأفضل في العالم حاليا

وأضاف "ثم اتخذ القرار الشجاع لاختبار نفسه في بيئة أخرى مع أحد عمالقة الكرة الاسكتلندية، إن إنجازه اللاحق في الفوز بلقب الدوري مع جلاسكو رينجرز لفت انتباهنا، كما فعلت تجربته في المسابقات الأوروبية".

وأتم "لقد كان واضحا جدا في مناقشاتنا معه، طموحات ستيفن التدريبية وفلسفته تتطابق تماما مع طموحات أستون فيلا".

وقاد جيرارد فريق جلاسكو رينجرز للفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الموسم الماضي ، حيث أنهى البطولة دون أي هزيمة.

جيرارد البالغ من العمر 41 عامًا لفت أنظار الجميع في مسيرته مع جلاسكو باللعب بطريقة جذابة وهجومية.

وقاد جيرارد، الذي استمتع بمسيرة لعب رائعة مع ليفربول وإنجلترا، رينجرز منذ عام 2018 بعد فترة عمل كمدرب في أكاديمية ليفربول.

تعاقد جيرارد مع رينجرز كان يمتد حتى عام 2024.

وأقال أستون فيلا سميث قبل أيام بعد سلسلة من الإخفاقات في الدوري الإنجليزي.

وتولى سميث تدريب فيلا منذ أكتوبر 2018، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ونجح سميث في إبقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ولكن في الموسم الجاري، لم يفز الفيلانز سوى في 3 مباريات من أصل 11، ويحتل المركز الـ 15 بـ 10 نقاط.

وتعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي في لقاء جمع بين أستون فيلا وليفربول، وحين يعود، لن يجد المدرب الذي ضمه للفريق.

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في 63 مباراة مع أستون فيلا مسجلا خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

أستون فيلا تريزيجيه ستيفن جيرارد
نرشح لكم
محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل في أكتوبر من رابطة المحترفين مدرب جديد لـ تريزيجيه.. جيرارد يتولى قيادة أستون فيلا هندرسون يتحدث عن صناعة هدف صلاح الشهير في سقوط يونايتد التاريخي لاعب ليفربول السابق: أخاف على الفريق لغياب العمق بسبب الإصابات وأمم إفريقيا تقرير: إيدي هاو يرغب في ضم رامسي من يوفنتوس إلى نيوكاسل ملياردير تشيكي يستحوذ على 27% من أسهم وست هام
أخر الأخبار
محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل في أكتوبر من رابطة المحترفين 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب جديد لـ تريزيجيه.. جيرارد يتولى قيادة أستون فيلا 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هندرسون يتحدث عن صناعة هدف صلاح الشهير في سقوط يونايتد التاريخي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيروش: أتطلع لأداء رائع 46 دقيقة | منتخب مصر
تقرير مغربي: بنشرقي يقرر الرحيل عن الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
بيرسي تاو: أنا الآن أكثر ثقة في الأهلي بعد التسجيل في أول ظهور ساعة | إفريقيا
تعرف على موعد مباراة مصر مع أنجولا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة لها ساعة | منتخب مصر
تقرير تونسي: فيفا يوقف النجم الساحلي عن التعاقدات بسبب مستحقات الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 مدرب المغرب يعتذر لـ بدر بانون.. ويؤكد: نحن فريق جماعي لا نملك صلاح أو محرز أو ماني 4 حسام حسن غاضبا: خسرنا ضد بيراميدز بفعل فاعل.. تم ذبحنا