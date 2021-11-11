مدرب جديد لـ تريزيجيه.. جيرارد يتولى قيادة أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر، تعيين ستيفن جيرارد كمدير فني جديد خلفا لدين سميث.

وأفاد النادي في بيان يوم الخميس: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تعيين ستيفن جيرارد كمدرب جديد للفريق".

وقال كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي للنادي: "منذ انتقاله إلى التدريب بعد مسيرته اللامعة كلاعب، بدأ ستيفن بإدارة وتطوير أفضل اللاعبين الشباب في أكاديمية ليفربول، وهي تجربة نقدرها بشكل كبير في أستون فيلا".

وأضاف "ثم اتخذ القرار الشجاع لاختبار نفسه في بيئة أخرى مع أحد عمالقة الكرة الاسكتلندية، إن إنجازه اللاحق في الفوز بلقب الدوري مع جلاسكو رينجرز لفت انتباهنا، كما فعلت تجربته في المسابقات الأوروبية".

وأتم "لقد كان واضحا جدا في مناقشاتنا معه، طموحات ستيفن التدريبية وفلسفته تتطابق تماما مع طموحات أستون فيلا".

وقاد جيرارد فريق جلاسكو رينجرز للفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الموسم الماضي ، حيث أنهى البطولة دون أي هزيمة.

جيرارد البالغ من العمر 41 عامًا لفت أنظار الجميع في مسيرته مع جلاسكو باللعب بطريقة جذابة وهجومية.

وقاد جيرارد، الذي استمتع بمسيرة لعب رائعة مع ليفربول وإنجلترا، رينجرز منذ عام 2018 بعد فترة عمل كمدرب في أكاديمية ليفربول.

تعاقد جيرارد مع رينجرز كان يمتد حتى عام 2024.

وأقال أستون فيلا سميث قبل أيام بعد سلسلة من الإخفاقات في الدوري الإنجليزي.

وتولى سميث تدريب فيلا منذ أكتوبر 2018، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ونجح سميث في إبقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ولكن في الموسم الجاري، لم يفز الفيلانز سوى في 3 مباريات من أصل 11، ويحتل المركز الـ 15 بـ 10 نقاط.

وتعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي في لقاء جمع بين أستون فيلا وليفربول، وحين يعود، لن يجد المدرب الذي ضمه للفريق.

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في 63 مباراة مع أستون فيلا مسجلا خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.