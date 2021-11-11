هندرسون يتحدث عن صناعة هدف صلاح الشهير في سقوط يونايتد التاريخي

تحدث جوردن هندرسون قائد ليفربول عن صناعة هدف زميله محمد صلاح الشهير في شباك مانشستر يونايتد.

قائد منتخب مصر يقدم واحدة من أقوى انطلاقاته مع ليفربول في المراحل الأولى من الموسم، إذ يتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف منها 3 في يونايتد بليلة تاريخية.

وقال هندرسون في تصريحات لجريدة ذا تايمز: "بمجرد أن رأيت صلاح يركض نحو المساحة خلف المدافعين أصبحت التمريرة هي الجزء السهل".

وأضاف "أصعب شيء هو وضع الكرة في الشباك، وهو ما يجيد صلاح فعله بشكل رائع".

Jordan Henderson on THAT assist: “As soon as I saw the run, the pass is the easy bit. The hardest bit is putting it in the back of the net, which [Salah] does phenomenally well.” #awlive [times]pic.twitter.com/s7pDqjyDpm — Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 11, 2021

وواصل "بالطبع يريد الجميع أن يتم تقديرهم ولكن الأشخاص الوحيدون الذين أهتم حقا بتقديري لهم هم زملائي في الفريق والمدير الفني".

وأتم "إنهم يشاهدون ذلك كل يوم في التدريبات، ويعلمون أنني أمتلك الجودة والقدرة على فعل ذلك".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 218 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.