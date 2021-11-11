تقرير مغربي: بنشرقي يقرر الرحيل عن الدوري المصري

اتخذ أشرف بنشرقي المحترف بصفوف نادي الزمالك قراره بالرحيل عن الدوري المصري وعدم تجديد تعاقده وفقا لتقرير مغربي.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وينتهي تعاقد أشرف بنشرقي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد اللاعب تعاقده حتى الآن.

وكشف موقع le360 sport المغربي وفقا لمصادره الخاصة أن بنشرقي قرر خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن القاهرة.

وأشار التقرير إلى أن بنشرقي أقرب إلى أن تكون محطته المقبلة في أحد الدوريات الخليجية.

وانضم بنشرقي إلى الزمالك في صيف 2019 بعقد ممتد لمدة ثلاث سنوات.

وكان الزمالك قد أوضح عبر FilGoal.com أن الخلاف مع بنشرقي حول قيمة الشرط الجزائي ومن الصعب الموافقة عليه. (التفاصيل)

ومن المقرر أن يعقد الزمالك جلسة مع أشرف بنشرقي بعد عودته من معسكر منتخب بلاده.