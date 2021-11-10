الزمالك لـ في الجول: بنشرقي طلب شرطا جزائيا أقل من مليون دولار.. وأبو جبل لم يرفض التجديد

قال طارق جبريل أمين صندوق الزمالك إن أشرف بنشرقي لاعب الفريق طلب وضع شرطا جزائيا في تعاقده الجديد أقل مما هو معلن وقدره مليون دولار.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك

وتحدث طارق جبريل لـFilGoal.com قائلا: "بالنسبة لتجديد تعاقد بنشرقي فلا جديد فهو سافر بعد لقاء القمة ضد الأهلي مباشرة ولم نستطع الجلوس معه".

وواصل "الخلاف حول قيمة الشرط الجزائي وما يريد بنشرقي وضعه في تعاقده الجديد هو أقل من مليون دولار وهذا من الصعب الموافقة عليه".

وأردف "هناك جلسة جديدة ستجمعنا مع بنشرقي بعد عودته من معسكر منتخب بلاده المغرب".

وعن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم قال طارق جبريل: "لا يوجد لاعب ممن تنتهي عقودهم يرفض التجديد ولم يقم أي منهم بمغالاة في طلباته".

وبسؤاله عن محمد أبو جبل تحديدا وما يثار حول رفضه التجديد أجاب "الحديث عن رفض أبو جبل تجديد تعاقده أمر لا أساس له من الصحة، تحدثنا بشكل مبدئي مع 3 أو 4 لاعبين ولم نجد رفضا من أي منهم للتجديد أو مغالاة ولكننا ننتظر الوقت المناسب لإتمام كافة الأمور".

واللاعبون الذين تنتهي عقودهم في الزمالك بنهاية الموسم الجاري هم كل من حازم إمام وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمد أبو جبل ومحمد أشرف "روقا" ومحمد أوناجم.