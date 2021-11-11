بيرسي تاو: أنا الآن أكثر ثقة في الأهلي بعد التسجيل في أول ظهور

أعرب بيرسي تاو محترف الأهلي عن شعوره بثقة أكبر حاليا في الأهلي بعد تسجيله هدفين في أول ظهور مع النادي.

وسجل تاو هدفين في فوز الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل أمام الإسماعيلي في افتتاح الدوري المصري.

ويتواجد بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا حاليا بعد غيابه عن قائمة الفريق السابقة بسبب الإصابة.

وقال تاو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي نقلها موقع idiskitimes الجنوب إفريقي: "من الجيد دائما أن تسجل في أول ظهور لك".

وتابع "ذلك الأمر يساعد في إزالة الضغط ويمنحني ثقة أكبر بعد فترتي مع برايتون".

وأضاف "التسجيل في أول مباراة يضعني في مساحة أفضل حتى مع زملائي في الفريق ثم يفهمون أنه بإمكانك المساهمة مع الفريق وأشعر بثقة واختلاف الآن".

وغاب بيرسي تاو عن قائمة جنوب إفريقيا لمواجهتي إثيوبيا في تصفيات كأس العالم بسبب عودته من الإصابة.

وبالحديث عن ذلك كشف تاو "لم أشعر بأي مخاوف وكنت واثقا من قدرة زملائي بالنجاح في تلك المهم".

وتابع "أعتقد أن القرار كان موفقا ويجب على الجميع فهمه، لم أكن لائقا بعد الإصابة ولم استطع أن أكون أنانيا".

واختتم تصريحاته "كان إيماني كبيرا باللاعبين وشاهدت المباارة وكنت فخورا بما حققوه".