لاعب ليفربول السابق: أخاف على الفريق لغياب العمق بسبب الإصابات وأمم إفريقيا

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 22:58

كتب : FilGoal

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يشعر جون آرني ريزا لاعب ليفربول السابق بالخوف على فريقه مؤكدا أنه لا يعتقد أنه بالقوة الكافية لمنافسة مانشستر سيتي وتشيلسي.

وتحدث آرني ريزا لإذاعة "توك سبورت" قائلا: "مازلت أشعر بالقلق حيال عمق التشكيل لدى الفريق، لا أعتقد أننا نملك الكثير من اللاعبين الرائعين عندما نخسر الأساسيين".

وأوضح "الموسم الماضي خسرنا فيرجيل فان دايك وبعض اللاعبين الآخرين وعانى الفريق".

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وأكمل اللاعب النرويجي حديثه "لا أعتقد أننا أقوياء بما يكفي ولدينا عمق في الفريق على المدى الطويل مثل مانشستر سيتي أو تشيلسي".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي بـ22 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر تشيلسي.

ليفربول
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