تقرير: إيدي هاو يرغب في ضم رامسي من يوفنتوس إلى نيوكاسل

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

آرون رامسي

يرغب إيدي هاو المدير الفني الجديد لأرسنال في ضم آرون رامسي لاعب خط وسط يوفنتوس إلى صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة ليكون أولى صفقاته.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن نيوكاسل سيجد منافسة من إيفرتون على ضم اللاعب الويلزي الذي يحصل على راتب أسبوعي يصل لـ400 ألف جنيه إسترليني.

وينتهي تعاقد رامسي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري ويرغب البيانكونيري في عدم تركه مجانا في ظل خروجه من اختيارات المدرب ماكسيمليانو أليجري.

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اللاعب صاحب الـ 30 عاما انضم ليوفنتوس في 2019 في صفقة انتقال حر من أرسنال.

وشارك رامسي في خمس مباريات مع يوفنتوس من بداية الموسم الحالي، بينهم مباراة واحدة فقط بشكل أساسي، ولم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

رامسي نيوكاسل
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