الزمالك لـ في الجول: لشبونة حصل على حكم بـ 400 ألف دولار إضافية بقضية شيكابالا

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 16:40

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفال شيكابالا بهدفه في الأهلي

أقرت المحكمة الرياضية الدولية بأحقية نادي سبورتنج لشبونة بقيمة غرامة التخلف عن السداد والمقدرة بـ 400 ألف دولار.

وكان مصدر من الزمالك قد كشف لـ FilGoal.com في أكتوبر الماضي بحدوث حكم نهائي بضرورة دفع الزمالك 500 ألف دولار للنادي البرتغالي بجانب فائدة 10% عن كل عام وهو ما يجعل الإجمالي 800 ألف دولار. (من هنا)

وقال عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "المحكمة الرياضية وافقت على استئناف سبورتنج لشبونة في قضية شيكابالا بأحقية النادي البرتغالي بقيمة غرامة التخلف عن السداد".

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وتابع "قيمة غرامة التخلف عن السداد تقدر بـ 400 ألف دولار إضافية عن الحكم السابق".

وأضاف أدهم "تم اعتماد قرار فيفا السابق بقيمة 510 ألف دولار بجانب الفائدة على ذلك المبلغ بـ 10% على كل عام منذ 2015".

واختتم تصريحاته "نتواصل مع الإيطالي سلفادوري تشيفالي محامي النادي لبحث الأمر من الناحية القانونية".

يذكر أن الزمالك ممنوع من القيد لمدة فترتين، انقضت الأولى منهم، بسبب قضية ناشئ الفريق حسام أشرف.

وكان سبورتنج لشبونة قد حصل على حكم نهائي في أكتوبر الماضي بضرورة دفع 500 ألف دولار للنادي البرتغالي وهي قيمة انتقال شيكابالا من الأساس.

وحصل لشبونة أيضا على 10% فائدة على ذلك المبلغ على كام وبما إن القضية تعود لـ 2015 فوصل المبلغ إلى 800 ألف دولار.

وكان لشبونة قد أراد الحصول على 400 ألف دولار إضافية كانوا في عقد الانتقال كشرط جزائي حال عدم السداد لكن فيفا رفض الدعوى.

ونجح لشبونة اليوم في الحصول على موافقة باستئنافه على قرار فيفا من المحكمة الدولية ليتم إضافة الـ 400 ألف دولار على الغرامة الموقعة على نادي الزمالك.

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