مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: لا أحكام جديدة بخصوص قضية شيكابالا وسبورتنج لشبونة.. هذا ما حدث

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 13:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

شيكابالا احتفالات الزمالك بلقب الدوري المصري

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة وصول حكم للنادي، بضرورة دفع 1.1 مليون دولار لسبورتنج لشبونة، في قضية قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي أحكام جديدة بشأن قضية سبورتنج لشبونة".

وأوضح "هناك حكم نهائي ضد الزمالك بضرورة دفع 500 ألف دولار لسبورتنج لشبونة، هي قيمة انتقال شيكابالا من الأساس".

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وأكمل "سبورتنج لشبونة أيضا يحصل على 10% فائدة على ذلك المبلغ على كل عام، وبما إن القضية تعود لـ 2015، فوصل المبلغ لـ 800 ألف دولار".

وأردف "سبورتنج لشبونة أراد أيضا الحصول على 400 ألف دولار كانوا موجودين في عقد الانتقال كشرط جزائي حال عدم السداد، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض تلك الدعوى وفاز الزمالك بتلك القضية".

واستدرك "سبورتنج لشبونة استأنف ضد ذلك القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية".

يذكر أن الزمالك ممنوع من القيد لمدة فترتين، انقضت الأولى منهم، بسبب قضية ناشئ الفريق حسام أشرف.

الزمالك سبورتنج لشبونة الزمالك،شيكابالا في الدوري
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