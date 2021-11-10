ملياردير تشيكي يستحوذ على 27% من أسهم وست هام

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 15:25

كتب : FilGoal

شعار وست هام

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي استحواذ دانييل كريتينسكي الملياردير التشيكي على 27% من أسهم النادي.

ويمتلك دانييل كريتينسكي نادي سبارتا براج التشيكي وحصص كبيرة في شركات بريد ومحلات تجزئة.

دانييل قال في تصريحات للموقع الرسمي لوست هام: "يسعدني أن هذه العملية قد تمت بنجاح الآن. أنا متحمس لكرة القدم وأقدر وأحترم بشكل كبير التاريخ والتقاليد الاستثنائي لوست هام يونايتد بالإضافة إلى قاعدة المؤيدين المخلصين والمتحمسين والدور الملهم للغاية الذي يلعبه في العديد من البرامج والمبادرات الاجتماعية".

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وأضاف "كان تطور ونمو النادي في السنوات الأخيرة واضحًا للجميع ويسعدني أن أكون جزءا مما أعتقد أنه مستقبل مثير للغاية في المستقبل".

وبحسب التقارير، فمن المتوقع أن يستحوذ دانييل على النادي بالكامل بعد فترة غير محددة بمقابل يتراوح بين 600-700 مليون جنيه إسترليني.

وستكون تلك صفقة البيع الثانية لأحد أندية الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعد نيوكاسل الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمار السعودي الشهر الجاري.

ويحتل وست هام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

كما يتصدر الفريق اللندني ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات.

وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي
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