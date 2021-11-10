إسلام عيسى يعود للتدريبات

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 15:23

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - بيراميدز

عاد إسلام عيسى لاعب بيراميدز للتدريبات مجددا بعد غياب بسبب إجراء جراحة في الأنف خضع لها في الأسابيع الماضية.

إسلام عيسى

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وخضع عيسى لجراحة طبية قبل عدة أيام لإصلاح كسر في الأنف تعرض له خلال مباراة عزام في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية في تنزانيا.

وبدأ عيسى برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي بيراميدز والذي حدد مدة أسبوعين للاعب لخوض التدريبات التأهيلية بدون احتكاك تماما لاستعادة جاهزيته الطبية تمهيدا للمشاركة مرة أخرى في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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وتعرض عيسى لإصابة في الأنف في الشوط الأول من مباراة عزام التنزاني، حيث خرج في الدقيقة 32 وحل محمود وادي بدلا منه.

وعاد عيسى مدافع بيراميدز إلى القاهرة بعد 3 أيام قضاها في إثيوبيا بإحدى المستشفيات للتعافي من آثار الإصابة التي تعرض لها.

وكان بيراميدز قد أعلن عقب المباراة إصابة "إسلام عيسى تعرض لجرح قطعي وشرخ بالأنف إثر التحام عنيف من جانب لاعب عزام"، مما أدى لعدم قدرة اللاعب على التنفس بشكل طبيعي خلال رحلة العودة للقاهرة.

وشعر اللاعب خلال رحلة عودة الفريق من تنزانيا بمضاعفات نتيجة الإصابة وقررت إدارة البعثة ترك عيسى بمرافقة طبية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال وجود البعثة ترانزيت.

ودخل عيسى إحدى المستشفيات لعلاجه ووُضع تحت الملاحظة وخضع لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية، حتى اطمأن الجهاز الطبي على قدرة اللاعب للعودة مرة أخرى وركوب الطائرة حتى القاهرة.

وتأهل بيراميدز إلى ملحق الكونفدرالية الإفريقية وسيلتقي أس مانيما الكونغولي.

وفي الدوري حقق الفريق أفضل انطلاقة بتاريخه في الدوري بتحقيق الفوز في أول 3 جولات.

إسلام عيسى بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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