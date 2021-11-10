ناينجولان: سأرفض استدعاء بلجيكا تحت قيادة مارتينيز.. والمدربون سمحوا لي بالتدخين

اعترف رادجا ناينجولان برفضه أي استدعاء من منتخب بلجيكا تحت قيادة روبرتو مارتينيز المدير الفني الحالي.

راجا ناينجولان النادي : رويال انتويرب بلجيكا

وأصر ناينجولان أنه لا يجد أي مشكلة من تدخينه والمدربين السابقين لمنتخب بلجيكا لم يرفضوا ذلك.

وقال ناينجولان في تصريحات لـ VRT نقلها موقع كالتشيو ميركاتو: "إذا لم يكن لدي العديد من الاستدعاءات لمنتخب بلجيكا فهذا خطأ من روبرتو مارتينيز".

وأضاف "لعب بطولة أوروبا جيدا في 2016 تحت قيادة فيملوتس قبل أن يأتي مارتينيز ويبعدني عن المنتخب".

يبلغ ناينجولان من العمر 33 عاما وخاض 30 مباراة مع منتخب بلجيكا أخرهم كانت في 2018.

وتابع ناينجولان "مارتينيز جاء إلى إيطاليا ليخبرني أنه لا يمكنه السماح لي باللعب في نفس الدور الذي لعبته في روما".

وواصل "لا أعتقد أنه سيتم استدعائي مرة أخرى ولكن إن حدث سأرفضه".

وكشف "المدربون الآخرون قبلوني دائما كما كنت، وسمحوا لي بالتدخين ولا أعلم ما المشكلة".

واختتم تصريحاته "لا أعتقد أن هناك شيئا سيئا في التدخين وتم تدريب رئتي وهذا الأمر يجعلني أكثر راحة لتجنب التوتر".